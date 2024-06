Neue Umfrage Etwa jeder zehnte junge Mensch in Deutschland fühlt sich sehr einsam

Etwa jeder zehnte junge Mensch in Deutschland fühlt sich sehr einsam. Einer Umfrage zufolge, die die Bertelsmann-Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlicht, lag der Anteil der stark einsamen jungen Menschen zwischen 16 und 30 Jahren bei elf Prozent. Werden noch diejenigen hinzugezählt, die sich moderat einsam fühlen, betrifft dies insgesamt 46 Prozent. Im Alter zwischen 19 und 22 Jahren ist die Einsamkeit demnach am größten.