Wegen Inflation : Jeder sechste Deutsche lässt Mahlzeiten ausfallen

Berlin Jeder sechste Deutsche muss laut einer Umfrage wegen der hohen Inflation auf reguläre Mahlzeiten verzichten. Weitere 13 Prozent ziehen demnach einen Verzicht auf Essen in Betracht, wenn die Teuerung anhält.

Laut der repräsentativen INSA-Befragung am 7. Juni antworteten 16 Prozent von 1.002 Befragten mit Ja auf die Frage: „Verzichten Sie wegen der hohen Inflation auf reguläre Mahlzeiten?“, wie die „Bild“-Zeitung (Freitag) als Auftraggeberin der Studie berichtet. 13 Prozent ziehen demnach einen Verzicht auf Essen in Betracht, wenn die Teuerung anhält. Mit Nein antworteten 68 Prozent.

Bürger mit einem Haushaltsnettoeinkommen unter 1.000 Euro antworteten laut Bericht sogar zu 32 Prozent mit Ja. 17 Prozent zögen den Verzicht auf Mahlzeiten in Erwägung; mit Nein antworteten demnach 45 Prozent. 42 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass sie wegen der Inflation sparsamer kochten, etwa durch Verzicht auf Fisch und Fleisch; in Erwägung zögen diesen Schritt 40 Prozent. 41 Prozent erklärten, dass sie wegen der Inflation in günstigeren Supermärkten einkaufen.