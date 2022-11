Ergebnis einer Umfrage : Jeder dritte Deutsche hat kein Geld für Weihnachtsgeschenke

Berlin Einer Insa-Umfrage zufolge gibt es in diesem Jahr für viele Deutschen keinen finanziellen Spielraum für Weihnachtsgeschenke. Auch das Geld für die hohen Energiekosten wird knapp.

Jeder dritte Bundesbürger sieht laut einer Umfrage in diesem Jahr wegen der Inflation keinen finanziellen Spielraum für Weihnachtsgeschenke. In einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung gaben 31 Prozent an, aufgrund der Krise kein Geld dafür zu haben. 46 Prozent sind überzeugt, trotz der Krise Weihnachtsgeschenke kaufen zu können.