Laut Umfrage Ein Viertel der Deutschen kauft keine Geschenke

Am Mittwoch hatte auch die Postbank eine Umfrage veröffentlicht. Dabei gab jeder achte an, dass die Bescherung an Weihnachten in diesem Jahr ausfallen müsse. Grund sei, dass das Geld dafür fehle. Von denjenigen, die Weihnachtsgeschenke kaufen, sagten zudem 61 Prozent, sie wollten in diesem Jahr weniger oder sogar deutlich weniger für Präsente ausgeben.