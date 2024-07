Umfrage des Digitalverbands Bitkom Mehrheit der Berufstätigen im Sommerurlaub erreichbar

Zwei Drittel der Berufstätigen, die in diesem Sommer in den Urlaub fahren, bleiben währenddessen erreichbar. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die der Digitalverband Bitkom am Montag in Berlin vorstellte. Vor allem Ältere sind im Urlaub dienstlich aktiv, wie es weiter hieß: Fast drei Viertel (73 Prozent) in der Altersgruppe zwischen 50 und 64 Jahren sind nach eigenen Worten beruflich erreichbar, unter den 16- bis 29-Jährigen ist es die Hälfte (51 Prozent).