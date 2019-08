Umfrage des Vereins Aktion Mensch : Jeder zweite Behinderte wird diskriminiert

Bonn Rund 7,8 Millionen schwerbehinderte Menschen leben in Deutschland – und rund jeder zweite von ihnen wird deshalb verbal oder sogar körperlich angegangen. Das hat eine Umfrage des Vereins Aktion Mensch ergeben.

Rücksichtsloses Verhalten, schiefe Blicke, dumme Sprüche: Das hat jeder zweite behinderte Mensch in Deutschland schon einmal erlebt. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov im Auftrag des Vereins Aktion Mensch hervor, die am Donnerstag in Bonn veröffentlicht wurde. „Viele dieser Diskriminierungserfahrungen passieren im Alltag, zum Beispiel auf der Straße oder bei der Arbeit“, sagt Aktion Mensch-Sprecherin Ann-Kathrin Akalin, „aber auch bei Ämtern und Behörden“.