Mehrere Schwerverletzte : Polizei prüft nach Zugunglück bei Ulm Ermittlungen gegen Busfahrer

Die Feuerwehr löscht einen Brand in einem Bus, der in der Nähe von Ulm mit einem Zug kollidierte. Foto: dpa/Dennis Straub

Update Blaustein An einem Bahnübergang bei Blaustein in der Nähe von Ulm ist ein Zug mit einem Linienbus kollidiert. Der Bus brannte aus, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Jetzt wird gegen den Busfahrer ermittelt.

Nach der Kollision von einem Bus mit einem Zug in Blaustein bei Ulm prüft die Polizei nun, ob sich der Busfahrer strafbar gemacht hat. Der Mann habe durch sein Verhalten sich und andere in Gefahr gebracht, sagte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch.