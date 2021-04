Mutter vorläufig festgenommen : Vater findet Kinder tot in Wohnung

Ulm Ein Vater in Baden-Württemberg hat seine beiden drei und sechs Jahre alten Kinder tot aufgefunden. Die 36-jährige Mutter steht unter Verdacht und wurde nach kurzer Fahndung in ein Krankenhaus gebracht.

Weil sie im Verdacht steht, ihre beiden Kinder getötet zu haben, ist eine 36-Jährige am Montag vorläufig festgenommen worden. Der Vater der beiden drei und sechs Jahre alten Kinder hatte diese am Montagmorgen im Raum Ehingen in Baden-Württemberg tot in der gemeinsamen Wohnung gefunden, wie die Polizei mitteilte.