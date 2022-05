Prozessbeginn in Ulm : 30-Jähriger soll Bekannten mit Alkohol betäubt und ermordet haben

Ulm Er soll einen Mann mit Alkohol wehrlos gemacht, ihn vergewaltigt und ermordet haben: Vor dem Landgericht Ulm beginnt der Prozess gegen einen 30 Jahre alten Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und Vergewaltigung mit Todesfolge vor.

Der Angeklagte soll in der Nacht auf den 1. Dezember 2021 in seiner Wohnung im Amstetten einem 35 Jahre alten Bekannten so lange Alkohol verabreicht haben, bis dieser vollkommen wehrlos war, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilte. Das mutmaßliche Opfer soll mehr als fünf Promille Alkohol intus gehabt haben. Anschließend habe der Angeklagte den Mann vergewaltigt und ihm dabei blutende Wunden zugefügt. Den Mann soll er danach liegen gelassen haben, obwohl er gewusst haben soll, dass der 35-Jährige in Lebensgefahr schwebte.