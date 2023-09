Ukrainischer Junge über Brückengeländer geworfen? Wende im Fall – Es war kein Totschlag

Im Fall eines mutmaßlichen Angriffs auf einen ukrainischen Jungen an einer Brücke im niedersächsischen Einbeck gibt es eine Wende. Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, stimmt es nicht, dass ein Russisch sprechender Mann den Zehnjährigen über ein Brückengeländer warf und dabei verletzte. Den Ermittlungen zufolge hat sich der Junge beim Spielen am Kanal an einer Scherbe oder einem anderen scharfen Gegenstand verletzt. Später soll es zu einem Streit mit einem Russisch sprechenden Mann gekommen sein.