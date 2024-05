Weitreichende Waffen für die Ukraine Mehr Mut, Europa!

Europa muss in diesem Krieg mutiger werden, sonst wird Russland seinen Terror gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine noch ungehemmter fortsetzen als bisher. Teurer als alle bisherige militärische Unterstützung wird es für Europa, wenn die Ukraine diesen Krieg verliert. Millionen Ukrainer werden dann vor drohender Vernichtung in den Westen fliehen.