Demo vor dem Brandenburger Tor : Tausende protestieren in Deutschland gegen Krieg in der Ukraine

Ein halbes Jahr nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine haben Tausende Menschen in vielen deutschen Städten gegen den Krieg protestiert. In Berlin zog eine Menschenmenge nach Gebeten in der Gedächtniskirche am Breitscheidplatz in Richtung Brandenburger Tor. Etliche von ihnen schwenkten ukrainische Flaggen, trugen diese über den Schultern oder blau-gelbe Kleidungsstücke. Nach Angaben der Polizei kamen rund 3500 Menschen zusammen. Die Veranstalter hatten mit bis zu 10.000 Demonstranten gerechnet. In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn hatte es in Berlin bereits mehrere große Protestmärsche gegeben.