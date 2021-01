Polizeieinsatz in Uhingen : Geschwister finden rund 15 Kilo Sprengstoff im Wald - und bringen ihn nach Hause

Ein zwölf Jahre alter Junge und seine 16 Jahre alte Schwester haben in einem Wald in Baden-Württemberg rund 15 Kilo Sprengstoff gefunden. Sie waren auf Ampullen mit einer ungekannten Substanz gestoßen. Der Kampfmittelräumdienst beseitigte die Gefahr.

Ein zwölf Jahre alter Junge und seine 16 Jahre alte Schwester haben in einem Wald in Baden-Württemberg rund 15 Kilo Sprengstoff gefunden. Die Geschwister waren am Donnerstag mit einem Metalldetektor unterwegs und stießen auf ein Fass, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Darin fanden sie Ampullen mit einer unbekannten Substanz. Die beiden nahmen mehrere Ampullen mit nach Hause und zeigten sie ihrem Vater, der sofort die Polizei rief.