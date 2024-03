Videomaterial veröffentlicht Zwölfjähriger von gleichaltrigem Jungen gewürgt und geschlagen

Ein Zwölfjähriger ist in Uetersen bei Hamburg von einem gleichaltrigen Jungen gequält worden. Die Tat wurde nach Angaben der Polizei auch gefilmt. Der Junge habe berichtet, dass er ins Gesicht geschlagen und gewürgt worden sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese Angaben deckten sich mit den Videoaufnahmen, die zwischenzeitlich auch im Internet veröffentlicht wurden. In dem Video ist laut Polizei zu sehen, wie ein Zwölfjähriger dem Geschädigten mit der Hand unter anderem ins Gesicht schlägt und ihn nötigt, sich vor ihm niederzuknien. Der Vorfall ereignete sich demnach am 14. Februar. Die Erziehungsberechtigten und die Schule des Opfers informierten die Polizei und erstatteten Anzeige. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.