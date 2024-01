Unglück in Niedersachen Vier Tote nach Brand in Krankenhaus in Uelzen

Nach dem Brand in einem Krankenhaus in der niedersächsischen Stadt Uelzen am späten Donnerstagabend hat sich die Zahl der Toten auf vier erhöht. Dies teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Drei Menschen seien vor Ort ums Leben gekommen, ein weiterer Mensch sei in ein anderes Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben. Bei den vier Toten handele es sich um Patienten - zu deren Geschlecht wollte der Sprecher keine Angaben machen. Wie viele Menschen insgesamt bei dem Feuer verletzt wurden, war zunächst unklar. Es gebe eine zweistellige Zahl an Verletzten, sagte der Polizeisprecher.