Starkregen und Überschwemmungen Gefahr im Saarland noch nicht überall gebannt

In Blieskastel 20 Kilometer östlich von Saarbrücken stand das Wasser in der Altstadt stellenweise etwa kniehoch, wie der SR weiter berichtete. Teilweise seien die Anwohner mit Schlauchbooten aus ihren Häusern geholt worden. Etliche Einsatzkräfte und freiwillige Helfer seien im Einsatz. Am Abend machte sich die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) vor Ort ein Bild von der Lage, wie der SR auf seiner Website berichtete.