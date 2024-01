„Wir ziehen in den Frieden“ Udo Lindenberg versteigert „wichtigstes“ Kunstwerk für guten Zweck

Udo Lindenberg will für viel Geld eines seiner großformatigen Kunstwerke versteigern, die zuletzt im Bundesrat in Berlin ausgestellt wurden. Der Meistbietende soll das 1,50 mal 2,00 Meter große Gemälde mit dem Titel „Wir ziehen in den Frieden“ eventuell sogar von Lindenberg persönlich überreicht bekommen, wie sein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Ein konkreter Termin für eine Übergabe - im Beisein von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) - stehe noch nicht fest. Das Bild sei eines der wertvollsten Artefakte und ein einmaliges Monumentalwerk, sagte der Sprecher.