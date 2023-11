Von Rattenfallen bis Eimer Diese kuriosen Dinge haben Kunden im Uber vergessen

In insgesamt 19 Städten sind die Dienste des US-Unternehmens verfügbar. Das am häufigsten angesteuerte Ziel, abgesehen von Flughäfen, Bahnhöfen und Messen, ist das Berghain in Berlin. Aber auch die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Allee schaffte es unter die Top 50 der beliebtesten Ziele, ebenso wie das „Odonien“ in Köln. Und auch im Ranking der vergesslichsten Städte sind Düsseldorf (Platz 2) und Köln (Platz 3) ganz vorne mit dabei. Nur in München vergessen Uber-Nutzer häufiger Dinge nach einer Fahrt im Auto. Unter den vergessenen Gegenständen sind nicht nur Handys, Geldbörsen und Haustürschlüssel, sondern auch einige sehr kuriose Dinge.