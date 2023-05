Auf dem Weg ins Museum 500 Tonnen schweres U-Boot wird durch NRW transportiert

Am 1. Mai kam der Koloss in Dordrecht in den Niederlanden an. Nach Angaben der Technik-Museen Sinsheim und Speyer soll U17 bis zum 11. Mai dort bleiben und auf seine „Rhein-Passage“ vorbereitet werden. Dann fährt es weiter in die niederländische Stadt Nijmegen und anschließend über Duisburg, Düsseldorf und Dormagen nach Köln, wo es am 13. Mai ankommen soll. Schließlich soll das U-Boot über den Rhein bis nach Speyer gebracht werden. Es fährt nicht selbst, sondern wird mithilfe einer schwimmenden Plattform transportiert. „Dies wird ein Transport an der Grenze zum Machbaren“, sagt der Präsident des Technik-Museums über das Vorhaben.