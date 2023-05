Vom Niederrhein über Düsseldorf Richtung Köln Hier können Sie das historische U-Boot U17 auf dem Rhein sehen

Wer schon immer mal ein U-Boot live sehen wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Denn die U17 fährt auf ihrem Weg nach Sinsheim über den Rhein. Am 12. Mai geht es los mit der „Rhein-Passage“ des U-Bootes und der fast 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Koloss fährt zunächst in Duisburg vorbei. Am 13. Mai geht es zunächst in Richtung Düsseldorf, dann weiter nach Köln, vorbei am Kölner Dom, dem deutschen Eck in Koblenz über Lahnstein und Mainz und der Loreley bis nach Speyer. Auf der Website der Technik-Museen Sinsheim und Speyer können Interessierte die lange Reise des U-Boots live verfolgen.