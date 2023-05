Vom Niederrhein über Düsseldorf Richtung Köln Hier können Sie das historische U-Boot U17 auf dem Rhein sehen

Wer schon immer mal ein U-Boot live sehen wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Denn die U17 fährt auf ihrem Weg nach Sinsheim über den Rhein. Am Freitag, dem 12. Mai geht es los mit der „Rhein-Passage“ des U-Boots (die Bilder aus NRW sehen Sie hier) . Und der fast 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Koloss kann am frühen Freitagmorgen am ganzen Niederrhein beobachtet werden. Gegen Vormittag wird das U-Boot in Rees erwartet, nachdem es in Nimwegen gegen 6 Uhr morgens gestartet sein wird. Die Ankunft in Duisburg ist für 17 Uhr bis 18 Uhr geplant, wie aus dem vorläufigen Zeitplan hervorgeht, den die Technik-Museen auf ihrer Homepage veröffentlicht haben. Nach einer „Verschnaufpause“ in Duisburg geht es dann am 13. Mai früh morgens gegen 6 Uhr weiter in Richtung Düsseldorf, dann weiter nach Köln, wo das U-Boot auch die Nacht auf Sonntag verbringen wird, an der Anlegestelle an der Bastei in unmittelbarer Nähe zum Kölner Dom.