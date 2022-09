Studie zu Autofahrer-Tweets : So stressig ist Autofahren in Deutschland

So stressig ist Autofahren in Deutschland

Düsseldorf Stau, schlechtes Wetter, Parkplatzmangel - es gibt viele Gründe, um beim Autofahren gestresst zu sein. Aber was bringt deutsche Autofahrer eigentlich am meisten auf die Palme. Eine Twitter-Studie verrät spannende Fakten aus dem Alltag deutscher Autofahrer.

Im Rahmen einer Forschungsarbeit hat carwow DE nun analysiert, worüber sich Autofahrer im Straßenverkehr wirklich aufregen. In welchen Städten geht es besonders stressig zu? Wo ist man entspannt unterwegs? Und worüber wird sich eigentlich am meisten geärgert? Das KI-Tool TensiStrength hat 171.000 Tweets zum Thema Autofahren analysiert und spannende Fakten rund um den Straßenverkehr in Deutschland herausgefunden. In unserer Bilderstrecke haben wir die Ergebnisse für Sie zusammengefasst.