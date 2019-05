Fehlerhafte Sperre : Twitter blockiert vorübergehend Account der „Jüdischen Allgemeinen“

Berlin Nach einem Tweet zu einem Interview mit dem israelischen Botschafter, der sich kritisch zu AfD äußerte, hat Twitter den Account der „Jüdischen Allgemeine“ gesperrt. Die Sperrung ist wieder aufgehoben. Der Kurznachrichtendienst räumte Fehler ein.

Nach der Sperrung der Account-Funktionen konnte die „Jüdische Allgemeine“ vom Morgen an keine Tweets mehr verbreiten. Erst am Nachmittag wurde die Sperrung aufgehoben. Twitter räumte auf dpa-Anfrage ein, dass „manchmal Fehler“ passierten, ging aber nicht näher auf den konkreten Fall ein.

Israels Botschafter in Deutschland, Jeremy Issacharoff, hatte der Deutschen Presse-Agentur gesagt, er meide jeden Kontakt zur Alternative für Deutschland (AfD) wegen deren Haltung zum Holocaust. Dieser Satz aus dem am frühen Sonntagmorgen verbreiteten Agenturtext war auch in dem Tweet der „Jüdischen Allgemeinen“ vom Sonntagnachmittag zu lesen. Am Montagmorgen folgte die Sperrung.