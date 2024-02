Youtuber Twenty4Tim „Der Dschungel hat mich zum Mann gemacht“

Influencer Twenty4Tim fühlt sich nach seinen Abenteuern im RTL-Dschungelcamp männlicher. „Ich glaube, der Dschungel hat mich so ein bisschen maskulinisiert“, sagte der 23 Jahre alte Tiktok-Star am Montag im australischen Gold Coast nach dem Finale. „Ich trage jetzt Bart. Damit muss sich leider meine eingefleischte Community abfinden. Und alle Leute, die mich jetzt so kennengelernt haben, die haben jetzt auf alle Fälle keinen Kulturschock, wenn sie mich sehen.“ Er war in der RTL-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ am Abend zuvor Dritter geworden - nach Sängerin Lucy Diakovska und Reality-Sternchen Leyla Lahouar.