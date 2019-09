Entführung im Juni 1985 : Mutmaßlicher TWA-Flugzeugentführer 34 Jahre später geschnappt

Am 29. Juni 1985 wurde die TWA Boeing 727 entführt. Foto: AFP/NABIL ISMAIL

Berlin Die Entführung der TWA-Maschine liegt schon 34 Jahre zurück. Einer der mutmaßlichen Terroristen von damals saß 19 Jahre in Deutschland im Gefängnis. Nun soll einer der Beteiligten von damals in Griechenland aufgetaucht sein.

Mehr als 30 Jahre nach einer spektakulären Flugzeugentführung hat die griechische Polizei nach eigenen Angaben einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Für den 65-Jährigen lägen zwei von Deutschland beantragte europäische Haftbefehle vor, teilten die griechischen Behörden am Samstag mit. Die Festnahme erfolgte demnach schon am Donnerstag auf der Insel Mykonos. Laut Medienberichten wurde der Mann in das zentrale griechische Gefängnis Korydallos nahe Athen gebracht.