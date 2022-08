Mann blockiert Zugtür : 23-Jähriger verzögert wegen Essenslieferung die Weiterfahrt eines ICE

Weil er noch auf seine Essenslieferung wartete, blockierte ein Fahrgast im hessischen Fulda minutenlang die Tür eines ICE. Foto: dpa/Henning Kaiser

Im hessischen Fulda hat ein 23-Jähriger Essen zum Zug bestellt und damit die Abfahrt eines ICEs verzögert. Wie die Bundespolizei Kassel mitteilte, blockierte der Mann in der Nacht zum Montag die Tür des Zugs und verhinderte so die Weiterfahrt in Richtung München.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grund für die Aktion war demnach eine Essensbestellung für ihn und seine vier Begleiter, die noch nicht eingetroffen waren.

Erst als der Lieferservice den Bahnsteig vier im Bahnhof Fulda erreichte, gab der Mann aus Bayern die Tür wieder frei. Den Angaben zufolge verspätete sich der Zug dadurch um rund eine Viertelstunde. Wegen seines Verhaltens wurden der 23-Jährige und seine Begleiter von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Bundespolizei leitete zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann ein.

(cwi/AFP)