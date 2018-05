TÜV Rheinland: Jeder achte Aufzug hat gravierende Mängel

In NRW legte der TÜV allein in Düsseldorf 59 Aufzüge lahm (Archivbild). Foto: Uwe Miserius

Köln Der TÜV Rheinland hat im vergangenen Jahr deutschlandweit knapp 2000 Aufzüge still gelegt. Insgesamt hat er 544.000 Aufzüge im vergangenen Jahr überprüft.

Jeder achte Aufzug in Deutschland hat gravierende Mängel. Von 544.000 überprüften Fahrstühlen im Land wiesen im vergangenen Jahr mehr als 80.000 erhebliche bis gefährliche Mängel auf, wie der TÜV Rheinland am Montag in Köln mitteilte. Dies war mehr als jeder sechste Lift. Im Gebiet des TÜV Rheinland hatte sogar jeder achte Aufzug Mängel.

Nach eigenen Angaben legten die Prüfer des TÜV im vergangenen Jahr 1965 Aufzüge still. In NRW waren es allein in Düsseldorf 59. Im Kölner Stadtgebiet wurden 36 Anlagen außer Betrieb genommen. „Bei diesen Aufzügen war der technische Zustand so bedenklich, dass Gefahr für Leib und Leben gegeben war“, sagte Thomas Pfaff, Geschäftsfeldleiter Deutschland beim TÜV Rheinland.