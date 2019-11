Mängel bei Beleuchtung, Motor und Getriebe : Jedes fünfte Auto fällt durch den TÜV

Berlin Kaputtes Licht, Mängel an den Bremsen oder öltriefende Motoren - so manches Auto schafft es nicht durch die Hauptuntersuchung. Der Tüv hat im letzten Jahr jedem fünften Pkw die Prüfplakette verweigert.

„Bis dass der Tüv uns scheidet“ - bei der Hauptuntersuchung (HU) dürfte so mancher Autofahrer Schweißperlen auf der Stirn bekommen. Zu Recht: Denn rund jedes fünfte Auto (21,5 Prozent) fällt wegen Mängeln bei der HU vom Tüv durch. Das zeigt ein Bericht, den der Tüv-Verband (VdTÜV) in Berlin am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach ist die Quote erheblicher Mängel gegenüber dem Vorjahreszeitraum leicht um 0,3 Prozentpunkte gestiegen. Mit geringen Mängeln fährt fast jedes zehnte Auto vor (9,7 Prozent). Das sind 2,3 Prozentpunkte weniger.