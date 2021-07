Attacke vor Haus in Rudow : Türkischer Journalist in Berlin offenbar von Erdogan-Anhängern zusammengeschlagen

Türkischer Journalist in Berlin offenbar von Erdogan-Anhängern zusammengeschlagen

Attacke vor Haus in Rudow

Die Attacke fand am Mittwochabend statt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Berlin Der im Berliner Exil lebende türkische Journalist und Erdogan-Kritiker Erk Acarer ist am Mittwochabend vor seinem Haus von drei Unbekannten angegriffen und am Kopf verletzt worden. Die Angreifer sollen ihn aufgefordert haben, nie wieder zu schreiben.

Alles deute daraufhin, dass es sich um Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP/MHP-Regierung gehandelt habe, teilte der Journalist auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Berliner Polizei bestätigte am Donnerstag den Angriff im Stadtteil Rudow.

Politiker und Journalistenorganisationen verurteilten die Gewalttat scharf. Acarer lebt seit 2017 in Deutschland, nachdem er wegen seiner regierungskritischen Berichterstattung in der Türkei wiederholt bedroht worden war.

Zeugen hätten gegen 21.50 Uhr beobachtet, wie ihr Nachbar auf dem Hof des Wohnhauses von drei unbekannten Männern attackiert wurde, hieß es bei der Polizei. Während zwei der Männer auf den 48-Jährigen einschlugen und eintraten, habe der dritte Mann „Schmiere“ gestanden. Als sich die Zeugen bemerkbar machten, sollen sie geflüchtet sein. Der Journalist erlitt dabei laut Polizei Verletzungen am Kopf und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz ermittelt.

Die Journalistenorganisation „Reporter ohne Grenzen“ (RSF) erklärte am Donnerstag, die Tathintergründe seien noch unklar Dass ein regierungskritischer Journalist aus der Türkei in Berlin angegriffen werde, sei jedoch besorgniserregend und könnte andere Exiljournalistinnen und -journalisten einschüchtern. „Medienschaffende im Exil sind vor Repressionen in ihren Heimatländern geflohen“, sagte RSF-Geschäftsführer Christian Mihr: „Sie müssen sich hier sicher fühlen können.“