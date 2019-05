Professionelle Abzocke : Betrüger locken deutsche Influencer in Türkei und stehlen Pässe

Der Fake-Reiseanbieter versprach der Influencer-Gruppe auch einen Strandbesuch in Antalya. Foto: REUTERS/Kaan Soyturk

Düsseldorf Ein vermeintlicher Reiseanbieter lockt Anna Ix und 19 andere Influencer für einen bezahlten Luxusurlaub in die Türkei. Statt im mondänen Hotel landen sie in einer Absteige. Ihre Pässe werden ihnen gestohlen – und den Veranstalter gibt es gar nicht.

Influencer reisen viel und posten Fotos und Videos von Produkten oder Orten – sie werden dafür bezahlt, in den sozialen Medien für Unternehmen oder Anbieter zu werben. Anna Ix kommt gebürtig aus Erkelenz, der Influencerin und Bloggerin folgen auf Instagram rund 150.000 Nutzer. Jobangebote von Agenturen erhalte sie oft, schreibt sie in einem Eintrag auf ihrem Blog.

Vor kurzem erreichte sie eine Anfrage des vermeintlichen Reiseveranstalters „Contantino Tour“. Zum zehnjährigen Unternehmensjubiläum macht ihr der Veranstalter ein lukratives Angebot: Vier Tage Urlaub in einem Fünf-Sterne-Hotel in Antalya in der Türkei. Die Kosten für die Reise will der Anbieter übernehmen, wenn Anna Ix im Gegenzug für ihn wirbt.

„Ich habe natürlich die Website überprüft“, schreibt Anna Ix in einem Blog-Eintrag. Der Anbieter habe seriös auf sie gewirkt. Natalia Osada (28), unter anderem bekannt aus der RTL-Datingshow „Adam und Eva“, soll sie begleiten. Die Hin- und Rückflugtickets für die beiden Frauen kommen per Post. „Einen Vertrag habe ich ebenfalls gemacht und diesen unterschrieben und mit Firmenstempel zurück erhalten“, schreibt Anna Ix weiter.

Außerdem erhält sie einen Reiseplan, den sie ebenfalls in ihrem Blog postet. Unter den Programmpunkten sind Abendessen, Partys, Strand- und Clubbesuche, Kreuzfahrten sowie Fotoshootings zu finden, auch ein Ausflug nach Istanbul ist dabei.

Am Samstag, 4. Mai, kommen Anna Ix und Natalia Osada in Antalya an. Am Flughafen werden sie der Schilderung zufolge von drei Damen empfangen. Eine von ihnen habe sie gebeten, ihr die Reisepässe zu geben, um den Check-In im Hotel vorzubereiten, schreibt Anna Ix. Dann seien sie in einen Shuttle-Bus gestiegen mit 18 Menschen an Bord. Erst später bemerken die Frauen, dass es weitere Influencer aus Deutschland sind. Sie wurden von dem gleichen Anbieter kontaktiert.

„Nach zehn Minuten habe ich auf mein Handy geschaut und gemerkt, dass wir in die falsche Richtung fahren. Und da, meine Damen und Herren, ging mir die Pumpe. Alle Alarmglocken haben bei mir im Kopf geleuchtet und ich bekam Panik!“, schreibt Anna Ix. Der Bus fährt die Gruppe von Antalya in den Ort Alanya, zwei Autostunden entfernt.

Auch wenn der Busfahrer versichert, alles sei in Ordnung: Die Reisenden werden nervös, die meisten haben ihre Reisepässe den Damen am Flughafen überlassen. Sie kontaktieren die Fluggesellschaft, das Konsulat und die Botschaft – auch den Reiseveranstalter „Constantino Tour“. Dann der Schock: „Wir haben festgestellt, dass alles Fake ist und dass ,Constantino Tour’ nicht existiert.“

Um Mitternacht in Alanya angekommen, sind die Reisenden quasi obdachlos. Unterkunft und Rückfluge müssen sie in Eigenregie buchen. Erst am nächsten Tag können sie die örtliche Polizei kontaktieren und eine Aussage machen. Da die meisten von ihnen noch einen Personalausweis haben, reisen sie problemlos nach Deutschland zurück. Nur eine Influencerin muss die deutsche Botschaft konsultieren. Anna Ix fliegt am Dienstag, 8. Mai, zurück nach Düsseldorf.

Ihren gestohlenen Reisepass lässt sie in Deutschland sperren. Nach Angaben der „Bild“-Zeitung, die zuerst über den Vorfall berichtete, ist so ein Dokument auf dem Schwarzmarkt zwischen 2000 und 7000 Euro wert.

In ihrem Blog-Eintrag empfiehlt Anna Ix ihren Lesern, den Reisepass niemals Fremden zu übergeben. „Mach dir eine Kopie und die Kopie kannst du abgeben“, schreibt sie. Unter www.whois.com könne man zudem überprüfen, wie lange es eine Internetseite schon gibt. „Hätte ich diese Seite vorher gekannt, wäre ich wahrscheinlich nicht geflogen“, schreibt die Influencerin.