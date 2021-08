Vergiftete Milchpackungen an der TU Darmstadt : Vergiftungen sind mutmaßlicher Anschlag

Darmstadt Am Montag mussten sich sieben Menschen wegen Vergiftungserscheinungen in ärtzliche Behandlung begeben, nachdem auf dem Campus Getränke zu sich genommen haben. Jetzt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag.

Nach den Vergiftungserscheinungen bei mindestens sieben Menschen an der Technischen Universität Darmstadt spricht die Uni von einem mutmaßlichen Giftanschlag. „Wir sind erschüttert angesichts der offensichtlichen Straftat, die sich an unserer Universität ereignet hat“, teilte die Präsidentin der Hochschule, Tanja Brühl, am Dienstag mit. Nach ersten Ermittlungen der Polizei seien die Betroffenen vermutlich Opfer eines Giftanschlags geworden. „Ich werde so schnell wie möglich mit ihnen persönlichen Kontakt aufnehmen, sofern es ihr Zustand erlaubt.“