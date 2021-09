Trotz Klimaschutzsorgen : Auto bleibt für Pendler das beliebteste Verkehrsmittel

Wiesbaden Allen Klimaschutzsorgen zum Trotz hat die Zahl der Autos in Deutschland weiter zugenommen. Anfang Januar 2021 waren 48,2 Millionen Pkw in Deutschland zugelassen, das waren 14 Millionen mehr als zehn Jahre zuvor.

Mehr als zwei Drittel aller Erwerbstätigen (68 Prozent) fuhren 2020 mit dem Auto zur Arbeit – auch bei Strecken von weniger als zehn Kilometern, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. In den privaten Haushalten ging der Trend in den vergangenen zehn Jahren offenbar zum Zweit- oder Drittwagen: Kamen 2010 auf 100 Haushalte noch 102 Autos, so waren es zehn Jahre später schon 108, wie die Statistiker mitteilten.