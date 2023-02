Trauer und Entsetzen in Triftern Bräutigam stirbt nach Junggesellenabschied

„Jeder ist erst einmal sprachlos und betroffen“, sagte Trifterns Bürgermeisterin Edith Lirsch am Montag. „Man versucht das erst einmal zu realisieren.“ Manche hätten erst am Montag von dem Unglück erfahren. Der Bräutigam sei in dem 5300-Seelen-Ort im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn beliebt gewesen. Er habe sich bei der örtlichen Feuerwehr engagiert und stets mit angepackt, wenn etwas zu tun war.