Anklage in Trier erhoben : Männer stehlen Sprengstoff aus Bergwerk und lösen Explosionen aus

Anklage in Trier erhoben

Trier Die Staatsanwaltschaft Trier hat Anklage gegen vier junge Männer erhoben, die 50 Kilogramm Sprengstoff aus einem Bergwerk gestohlen haben sollen. Eigentlich sollen sie auf der Suche nach einem „Lost Place“ gewesen sein.

Die Behörde wirft den Angeschuldigten vor, in wechselnder Besetzung mehrfach in das Bergwerk eingedrungen zu sein, wie die Anklagebehörde am Donnerstag mitteilte. Drei von ihnen sollen kleine Mengen des Sprengstoffs gezündet haben.