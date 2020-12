Mehrere Verletzte : Autofahrer in Trier fährt durch Füßgängerzone - mindestens zwei Tote

Autofahrer in Trier fährt durch Füßgängerzone - mindestens zwei Tote

In Trier wurden mehrere Menschen verletzt, die Polizei hat den Fahrer des Autos festgenommen. (Archivfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Trier Nach Polizeiangaben ist ein Auto in Trier in mehrere Menschen gefahren. Nach Polizeiangaben sind mindestens zwei Menschen gestorben. Der Fahrer wurde festgenommen.

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit.