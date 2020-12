Oberbürgermeister spricht von „Amokfahrt“ : Autofahrer in Trier fährt durch Fußgängerzone - mindestens zwei Tote

In der Trierer Fußgängerzone hat ein Autofahrer mit seinem Auto mehrere Menschen erfasst, zwei von sind nach ersten Erkenntnisse tödlich verletzt worden. Foto: dpa/Harald Tittel

Update Trier In Trier ist ein Auto durch eine Fußgängerzone gefahren, mehrere Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Mindestens zwei Menschen sind demnach gestorben, darunter auch ein Kind. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.

In einer Fußgängerzone in Trier hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen mindestens zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer des Wagens sei festgenommen worden, teilte die Polizei Trier am Dienstag auf Twitter mit. Das Auto soll verschiedenen Berichten zufolge von der Porta Nigra durch die Fußgängerzone in Richtung Hauptmarkt gefahren sein. Autozeugen haben berichtet, dass Menschen durch die Luft geschleudert worden seien.

#TR0112 #Update Mehrere Tote und Verletzte in der Trierer Innenstadt.

Ein Fahrer ist gefasst.

Nähere Infos werden folgen. Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang! *mf — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Am Steuer des Wagens habe ein 51 Jahre alter Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg gesessen, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Trier. Der Mann sei mit einem SUV durch eine Fußgängerzone gefahren und habe offenbar „wahllos“ Menschen angefahren. Das genaue Ausmaß und die Zahl der Opfer ist nach Polizeiangaben noch unklar. „Es gibt mehrere Tote und eine ganze Reihe Schwer- und Schwerstverletzter“, sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Dienstag.

Die Polizei rief via Twitter die Menschen in Trier zunächst dazu auf, den Bereich in der Innenstadt zu meiden. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach im SWR von einer „Amokfahrt“. Nach der Festnahme des Fahrers in Trier besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Das sagte der Sprecher des Präsidiums Trier. Die komplette Innenstadt sei abgesperrt, Spuren würden gesichert. Der komplette Tatort von rund einem Kilometer Länge ist weiterhin abgesperrt. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der ADAC schickte Rettungshubschrauber.

Die Schulen in der Innenstadt wurden offenbar umgehend über den Vorfall informiert. In der Ausonius-Grundschule mussten am Nachmittag alle Schüler im Gebäude bleiben. Die Eltern erhielten kurz nach 14 Uhr einen Anruf, dass es eine Amokfahrt mit mehreren Verletzten in der Innenstadt gegeben habe und heute kein Kind alleine nach Hause gehen dürfe. Sie sollten ihre Kinder abholen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) äußerte sich entsetzt über den tödlichen Vorfall und die Zahl der Opfer. Innenminister Roger Lewentz (SPD) machte sich von Mainz auf den Weg zum Ort des Vorfalls nahe der Porta Nigra. Dreyer wurde dort ebenfalls noch am Nachmittag erwartet. Der Hintergrund des Vorfalls war zunächst noch vollkommen unklar, wie Regierungssprecherin Andrea Bähner sagte.

Bürgermeister Wolfram Leibe zeigte sich erschüttert: „Es bot sich ein Bild des Grauens. Es war einfach nur schrecklich.“ Er habe einen Kinderschuh auf der Straße liegen sehen. „Das Mädchen dazu ist tot“, sagte er unter Tränen. Auch die Polizei bestätigte, dass mindestens ein Kind unter den Toten sei.

Die Bundesregierung hat mit Betroffenheit auf den tödlichen Vorfall mit einem Auto in der Trierer Fußgängerzone reagiert. „Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Für 19.00 Uhr wurde eine Pressekonferenz im Theater Trier angekündigt, voraussichtlich mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewentz (SPD).

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

(sed/lha/woc/dpa/KNA/reuters)