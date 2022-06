Feuerwehr-Großeinsatz in Treuenbrietzen : Mehr als 100 Hektar Wald brennen in Brandenburg

Foto: dpa/Christian Guttmann 20 Bilder Riesiger Waldbrand in Treuenbrietzen – Bilder vom Einsatz der Rettungskräfte

Potsdam/Treuenbrietzen Die brandenburgische Treuenbrietzen ist schon 2018 deutschlandweit bekannt geworden, weil dort auf einer riesigen Fläche der Wald brannte. Nun scheint sich die Geschichte in Teilen zu wiederholen.

Am Freitagmittag entstand in Treuenbrietzen bei Berlin ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar. Doch über Nacht dehnte sich die Fläche wieder aus. „Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen.

Die Bundesstraße 102 markiert laut den Einsatzkräften eine Grenzlinie, die von der Feuerwehr verteidigt wird. Der Brand habe sich nicht über die gesperrte Straße hinweg ausbreiten können. Sorge bereite den Einsatzkräften die Wettervorhersage für Sonntagnachmittag. „Es könnten Böen und Wind auftreten“, erklärte der Sprecher. Die Telekom wolle mit einem mobilen Sendemast die Kommunikation zwischen den Einsatzkräften verbessern, hieß es.

Wir sind mit einer CH-53 aus Holzdorf zu einem Löscheinsatz gestartet. Der Landkreis Potsdam-Mittelmarkt hat einen Amtshilfeantrag zur Unterstützung bei der Bekämpfung eines Waldbrandes südöstlich von Treuenbrietzen bei Berlin gestellt. #StrongerTogether

Die Behörden ordneten am Sonntag eine Evakuierung des Ortsteils Frohnsdorf an. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sollten ihre Häuser „umgehend“ verlassen und sich in eine Notunterkunft in der Stadthalle von Treuenbrietzen begeben, hieß es. Kurz zuvor hatten die Einsatzkräfte bereits eine Evakuierung der Ortslage Tiefenbrunnen angeordnet.

1.Welle ist erfolgreich erledigt. 40.000ltr Wasser in 8 Umläufen. Maschine ist zum Tanken nach Holzdorf geflogen und kommt dann zurück zum Einsatz. Hier noch ein Video.#PotsdamMittelmark #Waldbrand #Treuenbrietzen #Unterstützung #Brandbekämpfung #Einsatz #StrongerTogether

Zur Bekämpfung des Brandes waren auch Bundeswehr-Hubschrauber im Einsatz, die Luftwaffe verschickte über ihren Twitter-Account Bilder des Einsatzes.

Und gleich noch Bilder aus der Luft vom Einsatz. Wir fliegen auch heute Nacht weiter, dann mit Nachtsichtgeräten. Voller Einsatz!#StrongerTogether

Erschwert wurden die Löscharbeiten dadurch, dass das betroffene Gebiet teilweise munitionsbelastet ist, so dass sich die Einsatzkräfte nur auf gesicherten Wegen bewegen konnten. Die Brandursache blieb zunächst weiterhin unklar.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe verschickte am Samstagabend eine Gefahrenmeldung mit der Empfehlung an die Bevölkerung in Treuenbrietzen und den nahen Gemeinden Jüterbog und Luckenwalde, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Kleinstadt Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt südwestlich von Berlin. 2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten die Flammen. Damals mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen.

