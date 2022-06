Extreme Trockenheit : Mehr als 100 Hektar Wald brennen in Brandenburg – Feuerwehr-Großeinsatz in Treuenbrietzen

Mehr als 100 Hektar Wald brennen in Brandenburg – Feuerwehr-Großeinsatz in Treuenbrietzen

Potsdam/Treuenbrietzen Die brandenburgische Treuenbrietzen ist schon 2018 deutschlandweit bekannt geworden, weil dort auf einer riesigen Fläche der Wald brannte. Nun scheint sich die Geschichte in Teilen zu wiederholen.

Am Freitagmittag entstand in Treuenbrietzen bei Berlin ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar. Doch über Nacht dehnte sich die Fläche wieder aus. „Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen. Es sind jetzt etwa 100 bis 110 Hektar betroffen. Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt“, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen. Die Stärke der Flammen habe jedoch abgenommen.