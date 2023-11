Gläserne Schränke Kleidung präsentieren statt lagern

Andreas Rose kann den Trend nachvollziehen: „Für mich ist es einfach ein Erlebnis, in meinen ordentlich sortierten begehbaren Kleiderschrank zu gehen. Ich sortiere dort meine Kleidung nach bestimmten Themen“, sagt der Modeberater aus Frankfurt am Main. Gläserne Türen können da ein Vorteil sein: „Es kann jeden Morgen Zeit und Nerven sparen, denn man findet in großen Schränken so besser die passende Kleidung für den Tag oder das Lieblingsoutfit.“