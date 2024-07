24 Jahre alter Fahrer Nach tödlichem Schleuserunfall – Anklage gegen drei Verdächtige

Die drei Männer seien von Januar an zunächst in Österreich in Auslieferungshaft gesessen, ehe sie in bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht wurden. Oberstaatsanwalt Martin Freudling zufolge bewährte sich die neue Spezialabteilung für grenzüberschreitende und organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Traunstein. „Mittlerweile gelingt es uns, in mehr als der Hälfte aller Schleusungsdelikte Hintermänner oder weitere Täter und weitere Schleuserfahrten der Täter zu ermitteln und strafrechtlich zu ahnden.“