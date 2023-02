Babysitter unter Verdacht Trauer um getötetes Mädchen in Berlin

Ein kleiner weißer Stoffbär, eine Sandmännchen-Puppe sowie einige Rosen und Osterglocken liegen am Eingang zu dem Park im Norden Berlins. Daneben stehen am Mittwoch rote Grablichter. Immer wieder bleiben Menschen kurz stehen, bei einigen sind Tränen im Gesicht zu sehen. Ganz in der Nähe des Bürgerparks im Berliner Stadtteil Pankow wurde am Dienstagnachmittag das verschwundene fünfjährige Mädchen gefunden - mit mindestens einem Messerstich im Körper und leblos.