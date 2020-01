"Traube Tonbach" : Berühmtes Drei-Sterne-Restaurant im Schwarzwald komplett niedergebrannt

Baiersbronn Das Drei-Sterne-Restaurant "Traube Tonbach" in Baiersbronn ist bei einem Brand nach Angaben der Feuerwehr komplett zerstört worden. Es zählte zu den besten Häusern in Deutschland.

Das berühmte Sterne-Restaurant "Traube Tonbach" im Schwarzwald ist von einem Feuer zerstört worden. Nach dem Ausbruch des Brandes in der Nacht zu Sonntag stand der mehr als 230 Jahre alte Holzbau "in kürzester Zeit" in Flammen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Pforzheim am Sonntag sagte. Rund 150 Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen das Feuer, bei dem entgegen ersten Informationen niemand verletzt wurde.