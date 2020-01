Deutschlandweite Proteste : Traktoren-Demonstration durch Berlin gegen strengere Umwelt-Vorschriften

Berlin Hunderte Landwirte haben in Berlin gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Trecker-Demonstrationen gab es auch in vielen anderen Städten bundesweit.

Mit mehreren Traktoren-Demonstrationen haben Landwirte am Freitag bundesweit gegen strengere ökologische Vorschriften in der Landwirtschaft protestiert. In Berlin fuhren nach Polizeiangaben mehrere Hundert Traktoren in die Innenstadt. Von der Initiative „Land schafft Verbindungen“ waren zuvor rund 500 Trecker für die Berliner Kundgebung angemeldet worden. Auch in anderen deutschen Städten kam es zu Protesten von Landwirten. Am Samstag ist in Berlin eine große Demonstration für mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft geplant.