Zehnter Rekord in Folge : Erneut mehr Touristen in Deutschland

Der Tourismus in Deutschland hat zum zehnten Mal in Folge einen Rekordwert erreicht. Foto: dpa/Swen Pförtner

Wiesbaden Seit zehn Jahren steigen in den deutschen Hotels die Übernachtungszahlen auf immer neue Höchststände. Doch die Gewerkschaft warnt vor zu großen Belastungen für das Personal.

Deutschland bleibt ein bevorzugtes Reiseziel für Touristen aus dem In- und Ausland. Im vergangenen Jahr wurden mit 495,6 Millionen Übernachtungen so viele gezählt wie noch nie zuvor. Es war bereits der zehnte Übernachtungsrekord in Folge, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden berichtete.