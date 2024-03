Umstände unklar Toter Mann in Freising entdeckt

Freising · Die Einzelheiten sind noch offen, fest steht: In Freising wurde am Montag ein Mann tot aufgefunden. Was die Polizei dazu sagt.

11.03.2024 , 13:32 Uhr

Polizeifahrzeuge in Freising in Oberbayern sperren eine Straße nahe der Stelle, an der ein Mann tot aufgefunden wurde. Foto: dpa/Lukas Barth

Ein Passant hat am Montagmorgen im oberbayerischen Freising einen toten Mann entdeckt. Ob dieser gewaltsam starb oder durch einen Arbeitsunfall, war nach den Worten eines Polizeisprechers zunächst unklar. „Es sieht nicht nach einem natürlichen Tod aus.“ Die Polizei sperrte das Gebiet ab. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

(tsi/dpa)