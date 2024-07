Extremwetter in Deuschland Nimmt die Zahl der Tornados zu?

Bereits am 12. Juli wurden in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen vier Tornados gesichtet. Herold zufolge werden in einem Jahr rund 40 Tornados in Deutschland registriert. In diesem Jahr seien bislang 20 Tornados bestätigt und rund 100 Verdachtsfälle gemeldet worden. Ein Anstieg? „Die mediale Aufmerksamkeit in puncto Tornados ist unserer Ansicht nach gestiegen. An den Zahlen kann man dies nicht wirklich festmachen, da ist 2024 ein eher durchschnittliches Jahr“, sagte Herold der dpa. Im vergangenen Jahr gab es nach seinen Angaben 43 Tornados in Deutschland.