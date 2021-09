Schweres Unwetter in Kiel : Tornado spült mehrere Menschen ins Wasser

Schweres Unwetter in Kiel

Der Tornado am 29.09.21 über Kiel. Foto: dpa/Philipp Brandl

Kiel In Kiel ist es am frühen Mittwochabend laut Polizeiangaben zu einem gefährlichen Wetterereignis gekommen. Dabei sind mindestens sieben Menschen verletzt worden. Ein Tornado hatte mehrere Personen ins Wasser gespült.

Ein Tornado hat nach Angaben der Polizei am frühen Mittwochabend in Kiel mehrere Menschen durch die Luft gewirbelt und ins Wasser gespült. Sieben seien bei dem Ereignis entlang der Kiellinie verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Laut Feuerwehr wurden sechs Menschen in Krankenhäuser gebracht - drei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte.