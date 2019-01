Instagram-Post mit offenen Fragen: Topmodel Eva Padberg zum ersten Mal Mutter geworden

Berlin Topmodel Eva Padberg ist zum ersten Mal Mutter geworden. Via Instagram teilte sie die Neuigkeit mit und spannte ihre Follower gleich auf die Folter.

Freudige Nachrichten bei Topmodel Eva Padberg. Einen Tag vor ihrem 39. Geburtstag hat das Model ein Mädchen auf die Welt gebracht. Am Sonntag postete sie ein Bild auf dem sozialen Netzwerk Instagram. „Das beste vorzeitige Geburtstagsgeschenk aller Zeiten“, schrieb sie unter den Post. Auf dem Bild war zu sehen, dass Padberg ein Mädchen auf die Welt gebracht hatte, zudem wurden die Uhrzeit, Geburtsgewicht und Größe veröffentlicht. Was fehlt: Der Name ihrer Tochter. Dort war lediglich der Nachname zu finden: Padberg.