27-Jähriger verunglückt mit Lkw : Tonnenweise Schlachtabfälle verteilen sich auf A33 in Niedersachsen

Tonnenweise Schlachtabfälle verteilen sich auf A33 in Niedersachsen

Osnabrück Ein 27 Jahre alter Lastwagenfahrer ist mit seinem mit Schlachtabfällen beladenen Lkw verunglückt. Ein Anhänger riss dabei ab und zehn Tonnen Schlachtabfälle landeten auf der A33 bei Osnabrück.

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen haben sich auf der Autobahn 33 in Niedersachsen tonnenweise Schlachtabfälle über die Fahrbahn verteilt. Wie die Polizei in Osnabrück am Donnerstag mitteilte, geriet ein 27-Jähriger nahe Hilter mit seinem Laster zu weit nach rechts und fuhr auf eine Betonleitwand auf. Dabei riss der Anhänger ab, und rund zehn Tonnen Schlachtabfälle landeten auf der Straße.