Medienbericht : Toilettenpapier könnte im Winter deutlich teurer werden

Berlin Toilettenpapier könnte im Winter deutlich teurer werden. In Preisverhandlungen mit dem Einzelhandel soll laut einem Medienbericht ein Aufschlag von mindestens fünf Prozent durchgesetzt werden.

Laut einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ will der schwedische Konzern Essity, zu dem die Marken Zewa und Tempo gehören, in Preisverhandlungen mit dem Einzelhandel einen Aufschlag von mindestens fünf Prozent durchsetzen. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Handel dies an die Kunden weitergeben würde.